Мессі назвав фактор, від якого залежать його шанси зіграти на ще одному чемпіонаті світу
Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі не ставить собі жорстих обмежень щодо міжнародної кар'єри.
"Чому світ хотів, щоб я став чемпіоном? Щиро кажучи, не знаю. Але якщо трохи подумати, то, можливо, річ у тому, що люди бачили, як я бився задля досягнення цієї мети. Багато хто, можливо, вважав несправедливим те, що мені довелося пережити у складі збірної Аргентини. Я не про результати, а про висловлювання людей, у тому, що журналісти мене "мочили".
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Думаю, що люди, які мене люблять і бажають мені добра, завжди раділи тому, що я намагався дати. На щастя таких людей багато. І я отримав шанс завершити справу.
Завжди казав, що поїхати на ЧС-2026 буде дуже важко через мій вік. Я люблю грати у футбол, мені подобається те, що я роблю. І поки я у формі, почуваюся добре і продовжую отримувати від цього задоволення, я робитиму це. Але до наступного чемпіонату світу ще далеко. Все залежить від того, як піде моя кар'єра. Невдовзі мені виповниться 36, я подивлюся, куди рухається моя кар'єра, вирішу, що робити далі", – розповів Мессі в інтерв'ю Ole.
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