"Чому світ хотів, щоб я став чемпіоном? Щиро кажучи, не знаю. Але якщо трохи подумати, то, можливо, річ у тому, що люди бачили, як я бився задля досягнення цієї мети. Багато хто, можливо, вважав несправедливим те, що мені довелося пережити у складі збірної Аргентини. Я не про результати, а про висловлювання людей, у тому, що журналісти мене "мочили".

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Думаю, що люди, які мене люблять і бажають мені добра, завжди раділи тому, що я намагався дати. На щастя таких людей багато. І я отримав шанс завершити справу.

Завжди казав, що поїхати на ЧС-2026 буде дуже важко через мій вік. Я люблю грати у футбол, мені подобається те, що я роблю. І поки я у формі, почуваюся добре і продовжую отримувати від цього задоволення, я робитиму це. Але до наступного чемпіонату світу ще далеко. Все залежить від того, як піде моя кар'єра. Невдовзі мені виповниться 36, я подивлюся, куди рухається моя кар'єра, вирішу, що робити далі", – розповів Мессі в інтерв'ю Ole.

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