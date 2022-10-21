Нападающий ПСЖ и сборной Аргентины дал не слишком типичное интервью. Журналист, разговаривавший с Лионелем Месси, не сумел сдержать слез.

Репортер аргентинского Direct TV Пабло Гиральт пообщался со знаменитым форвардом. Во время интервью журналист дал волю эмоциям, не сдержав слез. Лионель Месси улыбнулся, потянулся на диване и подбодрил своего собеседника, после чего продолжил отвечать на вопросы.

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"Я благодарен жизни за осуществление одной из моих величайших мечтаний. Спасибо, Лео, за твое тепло и простоту. Ты величайший. И я благодарю всех, кто был тронут, как я, и сопровождал меня в этом замечательном путешествии. Я люблю тебя, Лео!" – написал журналист в Twitter, прикрепив трогательный момент интервью.

Видео эмоционального разговора Лионеля Месси с Пабло Гиральтом уже набрало несколько миллионов просмотров только в Twitter.

Напомним, в сезоне 2022/23 Месси забил за ПСЖ 8 голов и отдал 8 ассистов. Вскоре аргентинец в составе национальной сборной поедет на свой пятый чемпионат мира – высшим достижением Лео на Мундиалях был финал 2014 года и поражение от Германии (0:1).