"Я бачив схожу битву проти Селтіка від своїх гравців. Ми перемогли три найкращі команди в цьогорічному плей-офф. Я сказав хлопцям, що якщо їм це вдасться, то вони напишуть історію, однак, залишився ще один крок.

Ліга чемпіонів: Мілевський і Хачеріді програли Маккабі Т.-А., Станковіч вилетів від кіпріотів, Мольде вийшов на Реброва

Підтримка вболівальників (за межами стадіону – прим. "Футбол 24") дуже сильно допомогла гравцям. Я очікував, що вони прийдуть підтримати команду, проте не очікував такого натовпу. Чи будемо розчаровані групою Ліги Європи? Зараз час святкувати. Ми зробили великий крок вперед, але попереду ще багато всього.

Ключ до всього – важка робота. Це знаю і я, і гравці. Людина – коваль свого щастя, і ми для цього багато працювали. Вболівальники скандували моє прізвище після матчу? Це стосується не лише мене. Весь персонал, всі робили дуже важку роботу. Люди, як правило, виділяють тих, хто забив гол, але цим вони визнали роботу всіх нас.

Двоматчеве протистояння з Мольде (наступний суперник Ференцвароша у кваліфікації ЛЧ – прим. "Футбол 24")? Це, звичайно, вимагає зовсім іншої стратегії, ніж та, до якої ми звикли впродовж цього сезону. Я радий, що ми проводимо першу гру на виїзді, тому що те, що ми гратимемо матч-відповідь вдома, дає нам невелику перевагу. Обидві команди мають однакові шанси, побачимо, що станеться", – наводить слова Реброва офіційний сайт Ференцвароша.

Нагадаємо, угорці під керівництвом українця перемогли загребське Динамо (2:1) та мають зробити останній крок до групового раунду Ліги чемпіонів – пройти норвезький Мольде.

Ференцварош взяв реванш у Динамо З – Ребров та інші українці за крок до виходу в ЛЧ, історична перемога