toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
КОРОНАВІРУС ДИНАМО ШАХТАР НІМЕЧЧИНА ОҐНЄН ВУКОЄВІЧ

"Мені нікого не нав'язували – просто ставили перед фактом": Севідов – про орендованих гравців Шахтаря

27 квітня 22:52 770 Читать на русском
"Мені нікого не нав'язували – просто ставили перед фактом": Севідов – про орендованих гравців Шахтаря
Олександр Севідов / Фото з відкритих джерел

Колишній наставник Маріуполя Олександр Севідов поділився думками щодо неможливості якісного підсилення своєї команди.

 

"Ні в кого не питайте, чи керує Ахметов Маріуполем. Для нього у світі є лише одна команда – Шахтар. Зв'язок Маріуполя з Ахметовим очевидний – СКМ, "Азовсталь". Але йому немає діла до цього клубу.

Екс-тренер збірної назвав 3-х українських наставників, які незаслужено сидять без роботи – усі грали за Динамо

Мені не нав'язували якихось гравців Шахтаря. Просто попереджали: "До вас перейдуть ці футболісти". Таке було і є зараз. Приховувати це було б нерозумно. Я не вибирав, хто мені потрібен. Наприклад, хотів Тайсона і Марлоса, а вони дали Болбата. Не мені судити, погано це чи добре. Але мені ж не давали в оренду гравців з умовного Львова, а з Шахтаря.

Інша справа, що у Шахтаря 100 осіб на контракті, ніхто не розвивається. Пішов Зінченко в Манчестер Сіті і тепер все життя будуть про нього згадувати. А скільки ще не пішло в "Сіті"?" – сказав Севідов в інтерв'ю виданню Tribuna.

Нагадаємо, Севідов тренував Маріуполь з 2016 по 2017 роки і вивів азовців у Прем'єр-лігу.

Динамо чи Зоря у ЛЧ, доля титулу Шахтаря, "зручний" порятунок Карпат – 6 варіантів завершення сезону, і як догодити УЄФА

blog_ava
Вукоєвіч заарештований – легенда Динамо погрожував вбити дружину, її сестру та маму
13:40
12789
Теги
Шахтар Шахтар Марлос Марлос Манчестер Сіті Манчестер Сіті Олександр Зінченко Олександр Зінченко Рінат Ахметов Тайсон Тайсон Львів Львів Сергій Болбат Сергій Болбат Олександр Севідов Олександр Севідов Маріуполь - Олімпік
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
29
хв
Львів
23:55
Олімпік
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук