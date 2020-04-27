"Мені нікого не нав'язували – просто ставили перед фактом": Севідов – про орендованих гравців Шахтаря

Колишній наставник Маріуполя Олександр Севідов поділився думками щодо неможливості якісного підсилення своєї команди.

"Ні в кого не питайте, чи керує Ахметов Маріуполем. Для нього у світі є лише одна команда – Шахтар. Зв'язок Маріуполя з Ахметовим очевидний – СКМ, "Азовсталь". Але йому немає діла до цього клубу.

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Мені не нав'язували якихось гравців Шахтаря. Просто попереджали: "До вас перейдуть ці футболісти". Таке було і є зараз. Приховувати це було б нерозумно. Я не вибирав, хто мені потрібен. Наприклад, хотів Тайсона і Марлоса, а вони дали Болбата. Не мені судити, погано це чи добре. Але мені ж не давали в оренду гравців з умовного Львова, а з Шахтаря.

Інша справа, що у Шахтаря 100 осіб на контракті, ніхто не розвивається. Пішов Зінченко в Манчестер Сіті і тепер все життя будуть про нього згадувати. А скільки ще не пішло в "Сіті"?" – сказав Севідов в інтерв'ю виданню Tribuna.

Нагадаємо, Севідов тренував Маріуполь з 2016 по 2017 роки і вивів азовців у Прем'єр-лігу.

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