"Мне никого не навязывали – просто ставили перед фактом": Севидов – об арендованных игроках Шахтера

Бывший наставник Мариуполя Александр Севидов поделился мыслями о невозможности качественного усиления своей команды.

"Ни у кого не спрашивайте, руководит лм Ахметов Мариуполем. Для него в мире есть только одна команда – Шахтер. Связь Мариуполя с Ахметовым есть – СКМ, "Азовсталь". Но ему нет дела до этого клуба.

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Мне не навязывали каких-то игроков Шахтера. Просто предупреждали: "К вам перейдут эти футболисты". Такое было и сейчас. Скрывать это было бы глупо. Я не выбирал, кто мне нужен. Например, хотел Тайсона и Марлоса, а они дали Болбата. Не мне судить, плохо это или хорошо. Но мне же не давали в аренду игроков из условного Львова, а из Шахтера.

Другое дело, что у Шахтера 100 человек на контракте, никто не развивается. Ушел Зинченко в Манчестер Сити и теперь всю жизнь будут о нем вспоминать. А сколько еще не ушло в "Сити"?", – сказал Севидов в интервью изданию Tribuna.

Напомним, Севидов тренировал Мариуполь с 2016 по 2017 годы и вывел азовцев в Премьер-лигу.

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