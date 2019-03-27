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Мексика – Парагвай: Беріссо м'ячем до крові розбив обличчя Мартіно – епічна дуель тренерів

16:21 387 Читать на русском
Мексика – Парагвай: Беріссо м'ячем до крові розбив обличчя Мартіно – епічна дуель тренерів
Херардо Мартіно та Едуардо Беріссо / Фотоколаж Bola

Товариський поєдинок між Мексикою та Парагваєм (4:2) видався не таким вже і товариським.

Товариські матчі
Парагвай
2
2 : 4
4
Мексика
04:00 27:03:2019
завершено
 

У спарингу між Мексикою та Парагваєм глядачі стали свідками хорошого поєдинку з великою кількістю голів, але бій відбувався і за межами поля.

Дерліс Гонсалес забив гол за збірну Парагваю через хвилину після виходу на заміну

Під час гри м'яч вийшов в аут точно в ноги наставнику парагвайців Едуардо Беріссо, який хотів в один дотик повернути його на поле, але щось пішло не так. "Круглий" після удару фахівця по-зрадницьки пролетів біля бокової лінії та поцілив в обличчя головному тренеру Мексики Херардо Мартіно.

"Нокаут" не вдався, але на лиці екс-тренера Барселони одразу потекла цівка крові.

Варто віддати належне, парагвайський "снайпер" одразу підійшов до свого візаві та вибачився. Хто зна, можливо, це була тренерська хитрість?

Теги
Едуардо Беріссо Едуардо Беріссо Парагвай - Мексика Мексика Мексика Парагвай Парагвай футбольні курйози Херардо Мартіно Херардо Мартіно Відеоновини Товариські матчі
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