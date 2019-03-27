Мексика – Парагвай: Беріссо м'ячем до крові розбив обличчя Мартіно – епічна дуель тренерів

Товариський поєдинок між Мексикою та Парагваєм (4:2) видався не таким вже і товариським.

У спарингу між Мексикою та Парагваєм глядачі стали свідками хорошого поєдинку з великою кількістю голів, але бій відбувався і за межами поля.

Дерліс Гонсалес забив гол за збірну Парагваю через хвилину після виходу на заміну

Під час гри м'яч вийшов в аут точно в ноги наставнику парагвайців Едуардо Беріссо, який хотів в один дотик повернути його на поле, але щось пішло не так. "Круглий" після удару фахівця по-зрадницьки пролетів біля бокової лінії та поцілив в обличчя головному тренеру Мексики Херардо Мартіно.

"Нокаут" не вдався, але на лиці екс-тренера Барселони одразу потекла цівка крові.

Варто віддати належне, парагвайський "снайпер" одразу підійшов до свого візаві та вибачився. Хто зна, можливо, це була тренерська хитрість?