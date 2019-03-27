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Мексика – Парагвай: Бериссо мячом разбил лицо Мартино в кровь – эпическая дуэль тренеров

16:22 77 Читати українською
Мексика – Парагвай: Бериссо мячом разбил лицо Мартино в кровь – эпическая дуэль тренеров
Херардо Мартино и Эдуардо Бериссо / Фотоколлаж Bola

Товарищеский поединок между Мексикой и Парагваем (4:2) оказался не таким уж и товарищеским.

Товарищеские матчи
Парагвай
2
2 : 4
4
Мексика
04:00 27:03:2019
завершено
 

В спарринге между Мексикой и Парагваем зрители стали свидетелями хорошего поединка с большим количеством голов, но бой происходил и за пределами поля.

Дерлис Гонсалес забил гол за сборную Парагвая через минуту после выхода на замену

Во время игры мяч вышел в аут точно в ноги наставнику парагвайцев Эдуардо Бериссо, который хотел в одно касание вернуть его на поле, но что-то пошло не так. "Круглый" после удара специалиста предательски пролетел возле боковой линии и попал в лицо главному тренеру Мексики Херардо Мартино.

"Нокаут" не удался, но на лице экс-тренера Барселоны сразу потекла струйка крови.

Стоит отдать должное, парагвайский "снайпер" сразу подошел к своему визави и извинился. Кто знает, возможно, это была тренерская хитрость?

Теги
Эдуардо Бериссо Эдуардо Бериссо Парагвай - Мексика Мексика Мексика Парагвай Парагвай футбольные курьёзы Херардо Мартино Херардо Мартіно Видеоновости Товарищеские матчи
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