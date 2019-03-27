Мексика – Парагвай: Бериссо мячом разбил лицо Мартино в кровь – эпическая дуэль тренеров

Товарищеский поединок между Мексикой и Парагваем (4:2) оказался не таким уж и товарищеским.

В спарринге между Мексикой и Парагваем зрители стали свидетелями хорошего поединка с большим количеством голов, но бой происходил и за пределами поля.

Дерлис Гонсалес забил гол за сборную Парагвая через минуту после выхода на замену

Во время игры мяч вышел в аут точно в ноги наставнику парагвайцев Эдуардо Бериссо, который хотел в одно касание вернуть его на поле, но что-то пошло не так. "Круглый" после удара специалиста предательски пролетел возле боковой линии и попал в лицо главному тренеру Мексики Херардо Мартино.

"Нокаут" не удался, но на лице экс-тренера Барселоны сразу потекла струйка крови.

Стоит отдать должное, парагвайский "снайпер" сразу подошел к своему визави и извинился. Кто знает, возможно, это была тренерская хитрость?