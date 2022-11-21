Медицинский персонал сборной Франции сомневался в пригодности Карима Бензема к ЧМ-2022 еще до получения форвардом травмы мышцы бедра. Об этом информирует L'Équipe.

Сборная Франции приняла странное решение по замене Бензема – чемпионы мира останутся с куцым составом

Бензема был вызван в лагерь сборной Франции, несмотря на боли в колене и бедре, и в преддверии первого матча против Австралии тренировался по индивидуальной программе. За последний месяц он отыграл за свой клуб всего 26 минут, но обнадеживающая тренировка в пятницу вселила надежду в Дидье Дешама — до того, как на своей первой полноценной тренировке в субботу Карим почувствовал боль в мышцах.

В октябре Бензема получал травмы в составе Реала, которые до конца так и не залечил.

Магічні вуса, ув'язнення та шамани: Франція втратила 13 чемпіонів світу за 4 роки – де вони зараз