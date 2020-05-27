Мбаппе зізнався, кого вважає кумиром на футбольному полі

Форвард ПСЖ і збірної Франції Кіліан Мбаппе розповів, хто з футболістів найбільше надихав його.

"Моїм першим прикладом для наслідування був Зінедін Зідан, тому що він багато чого досяг з національною командою. Наступним став Кріштіану Роналду.

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Він виграв вже дуже багато всього, але продовжує бути переможцем, навіть після такого успіху. Обидва вони залишили свій слід в історії футболу, і я теж хочу залишити там своє ім'я", – цитує Мбаппе видання The Mirror.

Нагадаємо, у поточному сезоні Кіліан провів за ПСЖ 33 матчі у всіх турнірах, в яких забив 30 м'ячів і віддав 17 результативних передач. Його контракт з паризьким клубом чинний до літа 2022 року.

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