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Мбаппе признался, кого считает кумиром на футбольном поле

12:58 101 Читати українською
Мбаппе признался, кого считает кумиром на футбольном поле
Килиан Мбаппе / Фото из соцсетей

Форвард ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал, кто из футболистов больше всего вдохновлял его.

"Моим первым примером для подражания был Зинедин Зидан, потому что он многого достиг с национальной командой. Следующим стал Криштиану Роналду.

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Он выиграл уже очень много всего, но продолжает быть победителем, даже после такого успеха. Оба они оставили свой след в истории футбола, и я тоже хочу оставить там свое имя", – цитирует Мбаппе издание The Mirror.

Напомним, в текущем сезоне Килиан провел за ПСЖ 33 матча во всех турнирах, в которых забил 30 мячей и отдал 17 результативных передач. Его контракт с парижским клубом действует до лета 2022 года.

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Теги
ПСЖ ПСЖ Франция Зинедин Зидан Зинедин Зидан Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе Криштиану Роналду Криштиану Роналду
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