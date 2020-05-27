Мбаппе признался, кого считает кумиром на футбольном поле

Форвард ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал, кто из футболистов больше всего вдохновлял его.

"Моим первым примером для подражания был Зинедин Зидан, потому что он многого достиг с национальной командой. Следующим стал Криштиану Роналду.

ПСЖ закрыл трансфер результативного защитника топ-5 лиг

Он выиграл уже очень много всего, но продолжает быть победителем, даже после такого успеха. Оба они оставили свой след в истории футбола, и я тоже хочу оставить там свое имя", – цитирует Мбаппе издание The Mirror.

Напомним, в текущем сезоне Килиан провел за ПСЖ 33 матча во всех турнирах, в которых забил 30 мячей и отдал 17 результативных передач. Его контракт с парижским клубом действует до лета 2022 года.

Барселона не потрапила в ЛЧ, Атлетіко вилетів з Прімери, Ліверпуль втратив понад 100 млн – шокуючі наслідки великих угод