Мбаппе піднявся в топ-3 бомбардирів ПСЖ усіх часів
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Нападник Парі Сен-Жермен Кіліан Мбаппе продовжує переписувати історію французького гранда.
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Кіліан Мбаппе 32’
Кіліан Мбаппе 65’
Мойзе Кін 70’
Кіліан Мбаппе 85’
32’ Кіліан Мбаппе
65’ Кіліан Мбаппе
70’ Мойзе Кін
85’ Кіліан Мбаппе
Хет-трик на Камп Ноу дозволив форварду піднятися до трійки найкращих бомбардирів парижан в історії, повідомляє Opta Sports.
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Тепер в активі Мбаппе 111 м'ячів у всіх турнірах за ПСЖ. Він обійшов легендарного Педру Паулету (109 голів). Попереду Мбаппе лише дует недавніх ідолів Парк де Пренс – Златан Ібрагімовіч (156) та Едінсон Кавані (200).
Нагадаємо, що молодий нападник захищає кольори ПСЖ з літа 2017 року. Його трансфер коштував парижанам 145 млн євро плюс бонуси.
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