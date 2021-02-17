Хет-трик на Камп Ноу дозволив форварду піднятися до трійки найкращих бомбардирів парижан в історії, повідомляє Opta Sports.

Барселона – ПСЖ – 1:4 – відео голів та огляд матчу

Тепер в активі Мбаппе 111 м'ячів у всіх турнірах за ПСЖ. Він обійшов легендарного Педру Паулету (109 голів). Попереду Мбаппе лише дует недавніх ідолів Парк де Пренс – Златан Ібрагімовіч (156) та Едінсон Кавані (200).

Нагадаємо, що молодий нападник захищає кольори ПСЖ з літа 2017 року. Його трансфер коштував парижанам 145 млн євро плюс бонуси.

ПСЖ розгромив Барселону на Камп Ноу, знову забивши каталонцям чотири – Мбаппе оформив хет-трик