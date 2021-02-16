Барселона – ПСЖ – відео голів
22:38 - Читать на русском
Барселона приймає ПСЖ у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Дивіться відео забитих м'ячів.
45' live
Кіліан Мбаппе 32’
32’ Кіліан Мбаппе
Титуловані команди обмінялися забитими м'ячами вже в першій половині гри.
Барселона – ПСЖ: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Відкрили рахунок господарі – де Йонг впав у карному майданчику після легкого дотика суперника, а Ліонель Мессі потужним ударом під перекладину реалізував одинадцятиметровий.
Гол Мессі:
Та щастя "блаугранас" тривало недовго. Блискавична атака парижан на 32-й хвилині завершилася сольним номером Кіліана Мбаппе, який не залишив тер Штегену жодного шансу.
Гол Мбаппе:
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