Титуловані команди обмінялися забитими м'ячами вже в першій половині гри.

Барселона – ПСЖ: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Відкрили рахунок господарі – де Йонг впав у карному майданчику після легкого дотика суперника, а Ліонель Мессі потужним ударом під перекладину реалізував одинадцятиметровий.

Гол Мессі:

Та щастя "блаугранас" тривало недовго. Блискавична атака парижан на 32-й хвилині завершилася сольним номером Кіліана Мбаппе, який не залишив тер Штегену жодного шансу.

Гол Мбаппе:

Барселона – ПСЖ: як розпочалась найбільша війна в європейському футболі, або Мессі проти "своїх"?