У середу, 25 жовтня, ПСЖ прийме на своєму полі Мілан у рамках 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Нападнику Кіліану Мбаппе доведеться вперше в кар'єрі зіграти проти своєї команди серця.

"Вони б вбили мене", – Мбаппе оригінально привітав Мілан з чемпіонством

У дитинстві маленький Мбаппе щороку випрошував у мами покупку лише однієї футболки – Мілана. Коли він її отримав, то не розлучався з нею – постійно грав у ній і спав у ній. "Він приходив додому і говорив тільки про Мілан. Якщо команда програвала, Кіліан кидав пульт від телевізора і і матюкався італійською", – цитує Gazzetta dello Sport маму Кіліана.

Раніше під час гала-вечора ФІФА The Best форварду ПСЖ і збірної Франції поставили запитання про те, в який клуб Серії А він одного разу погодився б перейти. Нападник довго не думав, і відповів: "Якщо я одного разу перейду в чемпіонат Італії, то тільки в Мілан".

"У мене особливі стосунки з Міланом. У дитинстві у мене була італійська няня, і я багато часу проводив з її сім'єю. А вони всі були вболівальниками Мілана. Завдяки їм я також став фанатом "россонері" і дивився чимало матчів Мілана", – зазначав Мбаппе.

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