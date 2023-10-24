Мама Килиана Мбаппе рассказала о том, как её сын, будущий чемпион мира, в детстве влюбился в Милан.

В среду, 25 октября, ПСЖ примет на своём поле Милан в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Нападающему Килиану Мбаппе придётся впервые в карьере сыграть против своей команды сердца.

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В детстве маленький Мбаппе каждый год выпрашивал у мамы покупку лишь одной футболки – Милана. Когда он её заполучил, то не расставался с ней – постоянно играл в ней и спал в ней. "Он приходил домой и говорил только о Милане. Если команда проигрывала, Килиан бросал пульт от телевизора и выкрикивал осокорбления на итальянском", – цитирует Gazzetta dello Sport маму Килиана.

Ранее во время гала-вечера ФИФА The Best форварду ПСЖ и сборной Франции был задан вопрос о том, в какой клуб Серии А он однажды согласился бы перейти. Нападающий долго не думал, и ответил: "Если я однажды и перейду в чемпионат Италии, то только в Милан".

"У меня особые отношения с Миланом. В детстве у меня была итальянская няня, и я много времени проводил с ее семьей. А они все были болельщиками Милана. Благодаря им я также стал фанатом "россонери" и смотрел немало матчей Милана", – отмечал Мбаппе.

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