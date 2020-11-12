"Ми завжди хочемо грати у футбол, який нам подобається. А головне – він подобається уболівальникам. При цьому ми повинні пам'ятати, що результати теж не на останньому місці. Все повинно бути в сукупності.

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Залежно від суперника на кожен матч ми підбираємо тактику. Польща давала нам грати, ми відчували себе добре з м'ячем. Дуже хотіли виграти. Створили багато моментів, на жаль, не реалізували їх. Будемо сподіватися, що голи залишили на Лігу націй", – сказав Матвієнко в ефірі ФутболNews.

Нагадаємо, що далі на команду Андрія Шевченка чекає поєдинок Ліги націй. Матч 5-го туру Німеччина – Україна відбудеться вже 14 листопада на Ред Булл Арені в Лейпцигу. Початок гри о 21:45. Наразі у активі обох збірних по 6 очок, що на один пункт менше, ніж у Іспанії.

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