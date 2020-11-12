"Мы всегда хотим играть в футбол, который нам нравится. А главное – он нравится болельщикам. При этом мы должны помнить, что результаты тоже не на последнем месте. Все должно быть в совокупности.

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В зависимости от соперника на каждый матч мы подбираем тактику. Польша давала нам играть, мы чувствовали себя хорошо с мячом. Очень хотели выиграть. Создали много моментов, к сожалению, не реализовали их. Будем надеяться, что голы оставили на Лигу наций", – сказал Матвиенко в эфире ФутболNews.

Напомним, что дальше команду Андрея Шевченко ждет поединок Лиги наций. Матч 5-го тура Германия – Украина состоится уже 14 ноября на Ред Булл Арене в Лейпциге. Начало игры в 21:45. Сейчас в активе обеих сборных по 6 очков, что на один пункт меньше, чем в Испании.

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