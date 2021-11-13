Матч Другої ліги перенесений через спалах коронавірусу – одна з команд залишилась без 14 гравців
00:05 - Читать на русском
Поєдинок 18-го туру Другої ліги між Таврією-Сімферополь та Миколаєвом не відбудеться у заплановану дату.
Матч скасовано
Таврія на своєму офіційному сайті оголосила, що поєдинок з Миколаєвом перенесений на більш пізню дату.
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Причиною є спалах COVID-19 у складі миколаївської команди. 13 гравців захворіли на коронавірус, а ще один футболіст має розрив зв'язок. Команди мають визначити нову дату проведення поєдинку до 19 листопада, або це зробить адміністрація ПФЛ.
Додамо, що Таврія-Сімферополь посідає 7 місце з 26 очками, а Миколаїв наразі п'ятий з 30 пунктами.
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