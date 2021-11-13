Матч Второй лиги перенесен из-за вспышки коронавируса – одна из команд осталась без 14 игроков
00:05 - Читати українською
Поединок 18-го тура Второй лиги между Таврией-Симферополь и Николаевом не состоится в запланированную дату.
Матч отменен
Таврия на своем официальном сайте объявила, что поединок с Николаевом перенесен на более позднюю дату.
Карпаты эффектно представили новых спонсоров
Причиной стала вспышка COVID-19 в составе николаевской команды. 13 игроков заболели коронавирусом, а еще один футболист имеет разрыв связок. Команды должны определить новую дату проведения поединка до 19 ноября или это сделает администрация ПФЛ.
Добавим, что Таврия-Симферополь занимает 7 место с 26 очками, а Николаев пока пятый с 30 пунктами.
Вторая лига: Карпаты Галич уничтожили Чайку, отгрузив 5 голов в ворота соперника
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter