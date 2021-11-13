Поединок 18-го тура Второй лиги между Таврией-Симферополь и Николаевом не состоится в запланированную дату.

Таврия на своем официальном сайте объявила, что поединок с Николаевом перенесен на более позднюю дату.

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Причиной стала вспышка COVID-19 в составе николаевской команды. 13 игроков заболели коронавирусом, а еще один футболист имеет разрыв связок. Команды должны определить новую дату проведения поединка до 19 ноября или это сделает администрация ПФЛ.

Добавим, что Таврия-Симферополь занимает 7 место с 26 очками, а Николаев пока пятый с 30 пунктами.

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