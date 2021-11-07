Карпати Галич розтрощили Чайку в рамках 17-го туру Другої ліги. Читайте звіт про зустріч на Футбол 24

Друга ліга 2021/22, 17-й тур

Чайка – Карпати Галич – 0:5

Голи: Вичіжанін, 23, Мелінішин, 27, Сущак, 45, Хаммонд, 46, Скотто, 84

Карпати в першому таймі оформили комфортну перевагу завдяки голам-близнюкам. Після навісу з кутового з правого флангу рахунок відкрив Вичіжанін, а через 4 хвилини Мелінішин повторив подвиг одноклубника.

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Перед перервою Сущак втік на побачення з голкіпером та легко реалізував вихід віч-на-віч. А одразу на початку другої половини Хаммонд Кваку відправив четвертий м'яч у ворота Чайки, замкнувши навіс з правого флангу. А крапку в зустрічі поставив Скотто. 5:0 – легка перемога для Карпат Галич.

Таким чином, "леви" набрали 21 пункт, піднявшись на 8 місце, а Чайка з 14 очками залишилась дванадцятою.

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