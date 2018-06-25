Маскерано: Гравці збірної Аргентини самі відповідальні за результат

Півзахисник збірної Аргентини Хав'єр Маскерано поділився очікуваннями наматч 3-го туру групового етапу чемпіонату світу-2018 проти Нігерії.

"Занадто багато шуму, але він нам зовсім не допомагає. Наша команда намагається зосередитися на тому, що ми можемо контролювати, а саме – вийти на поле і спробувати перемогти.

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Після матчу з Хорватією було багато критики і негативу. З трьох можливих результатів ми отримали найгірший. Доля дає нам ще один шанс, і ми не повинні його упускати. У разі успіху команда може підбадьоритися. Ми постараємося зробити усе можливе, щоб вийти в плей-офф, і краєм ока будемо стежити за сусіднім матчем в групі. Ми не хочемо, щоб все закінчилося у вівторок.

Ми самі відповідальні за те, що маємо. Але повсюдна критика і галас нам не допомагають", – цитує Маскерано портал Goal.com.