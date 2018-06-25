toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу ЧС 2018
ПОЛЬЩА - КОЛУМБІЯ ЯПОНІЯ - СЕНЕГАЛ АНГЛІЯ - ПАНАМА Новини ЧС 2018

Маскерано: Гравці збірної Аргентини самі відповідальні за результат

24 червня 14:28 298 Читать на русском
Маскерано: Гравці збірної Аргентини самі відповідальні за результат
Хав'єр Маскерано / Фото: соцмережі

Півзахисник збірної Аргентини Хав'єр Маскерано поділився очікуваннями наматч 3-го туру групового етапу чемпіонату світу-2018 проти Нігерії.

"Занадто багато шуму, але він нам зовсім не допомагає. Наша команда намагається зосередитися на тому, що ми можемо контролювати, а саме – вийти на поле і спробувати перемогти.

ЧС-2018: гравці збірної Аргентини самостійно оберуть склад на матч з Нігерією

Після матчу з Хорватією було багато критики і негативу. З трьох можливих результатів ми отримали найгірший. Доля дає нам ще один шанс, і ми не повинні його упускати. У разі успіху команда може підбадьоритися. Ми постараємося зробити усе можливе, щоб вийти в плей-офф, і краєм ока будемо стежити за сусіднім матчем в групі. Ми не хочемо, щоб все закінчилося у вівторок.

Ми самі відповідальні за те, що маємо. Але повсюдна критика і галас нам не допомагають", – цитує Маскерано портал Goal.com.

ЧС-2018 3 тур

Нігерія - Аргентина: Вівторок 26 червня 2018

Нігерія
до матчу
1
дн
:
17
год
:
35
хв
Аргентина
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
ЧС 2018 Аргентина Аргентина Нігерія - Аргентина
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
13
год
:
35
хв
Саудівська Аравія
17:00
Єгипет
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук