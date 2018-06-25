Маскерано: Игроки сборной Аргентины сами ответственны за результат

Полузащитник сборной Аргентины Хавьер Маскерано поделился ожиданиями наматч 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2018 против Нигерии.

"Слишком много шума, но он нам совсем не помогает. Наша команда пытается сосредоточиться на том, что мы можем контролировать, а именно – выйти на поле и попытаться победить.

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После матча с Хорватией было много критики и негатива. Из трех возможных результатов мы получили плохой. Судьба дает нам еще один шанс, и мы не должны его упускать. В случае успеха команда может взбодриться. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы выйти в плей-офф, и краем глаза будем следить за соседним матчем в группе. Мы не хотим, чтобы все закончилось во вторник.

Мы сами ответственны за то, что имеем. Но повсеместная критика и шум нам не помогают", – цитирует Маскерано портал Goal.com.