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Маскерано: Игроки сборной Аргентины сами ответственны за результат

24 июня 14:30 92 Читати українською
Маскерано: Игроки сборной Аргентины сами ответственны за результат
Хавьер Маскерано / Фото: соцсети

Полузащитник сборной Аргентины Хавьер Маскерано поделился ожиданиями наматч 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2018 против Нигерии.

"Слишком много шума, но он нам совсем не помогает. Наша команда пытается сосредоточиться на том, что мы можем контролировать, а именно – выйти на поле и попытаться победить.

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После матча с Хорватией было много критики и негатива. Из трех возможных результатов мы получили плохой. Судьба дает нам еще один шанс, и мы не должны его упускать. В случае успеха команда может взбодриться. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы выйти в плей-офф, и краем глаза будем следить за соседним матчем в группе. Мы не хотим, чтобы все закончилось во вторник.

Мы сами ответственны за то, что имеем. Но повсеместная критика и шум нам не помогают", – цитирует Маскерано портал Goal.com.

ЧМ-2018 3 тур

Нигерия - Аргентина: Вторник 26 июня 2018

Нигерия
до матча
1
дн
:
17
час
:
27
мин
Аргентина
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