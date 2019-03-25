Марсель определится с будущим Балотелли по окончании сезона

Французский Марсель летом решит, продлевать ли контракт с Марио Балотелли после впечатляющего старта итальянца в новом клубе.

"Это правда, что я поверил в него с самого начала. Во-первых, меня порадовало то, что он сделал заявление о намерениях остаться. Я еще больше убедился, что принял верное решение.

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Теперь все зависит от многих факторов, но окончательно мы еще не определились. Я ожидаю от Марио Балотелли, что он продолжит вписыватся в эту команду, забивать голы и отдавать голевые передачи", – заявил президент Марселя Жак-Анри Эйро в комментарии Le Dauphine.

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Напомним, что Марио Балотелли присоединился к Марселю зимой и за 8 матчей успел забить 5 голов.