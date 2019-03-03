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Балотеллі зняв сторіс в Instagram відразу після голу в ворота Сент-Етьєна

23:33 94 Читать на русском
Балотеллі зняв сторіс в Instagram відразу після голу в ворота Сент-Етьєна
ФК Марсель

Нападник Марселя Маріо Балотеллі незвичним способом відсвяткував гол у ворота Сент-Етьєна в домашньому матчі 27-го туру чемпіонату Франції.

Італійський форвард відкрив рахунок на 12-й хвилині поєдинку. Святкуючи гол, 28-річний футболіст записав Сторіс з партнерами по команді і опублікував відео в Instagram прямо під час матчу.

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Варто зауважити, що Балотеллі забив у своїх перших трьох домашніх матчах за Марсель в Лізі 1. Востаннє у складі "біло-блакитних" таке робив Ібраїма Бакайоко в 1999 році.

Теги
Франція Відеоновини Маріо Балотеллі Маріо Балотеллі Марсель Марсель футбольні курйози
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