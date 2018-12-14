Марсель став найгіршою французькою командою в груповому раунді Ліги Європи – минулого року він грав у фіналі турніру

Марсель програв Аполлону в заключному матчі групового етапу Ліги Європи.

Марсель посів останнє місце в групі Н, маючи у своєму активі всього одне очко. Цей результат став найгіршим в історії для французьких команд в груповому раунді Ліги Європи, повідомляє Opta.

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Раніше найгіршим результатом були виступи Ренна у сезоні 2011/12 та Бордо (2013/14.

Варто зауважити, що Марсель лише минулого року грав у фіналі Ліги Європи, в якому поступився мадридському Атлетіко.