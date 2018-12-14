Ліга Європи: Вільяреал в меншості впевнено переміг Спартак, Аполлон здолав Марсель, який закінчував матч вдев'ятьох

Відбулись матчі 6-го туру Ліги Європи у групах G, H і I.

Ліга Європи, група G, 6-й тур

Вільяреал – Спартак – 2:0

Голи: Чуквезе, 22, Екамбі, 48

Рапід – Рейнджерс – 1:0

Гол: Любічіч, 84

Ліга Європи, група І, 6-й тур

Генк – Сарпсборг 08 – 4:0

Голи: Гано, 3, Пейнтсіл, 5, Берге, 64, Айдо, 67

Бешикташ – Мальме – 0:1

Гол: Антонсон, 51

Ліга Європи, група H, 6-й тур

Лаціо – Айнрахт Ф – 1:2

Голи: Корреа, 56 – Гачіновіч, 65, Халер, 71

Марсель – Аполлон – 1:3

Голи: Товен, 11 – Магліка, 8 (пен.), 30, Стиляну, 56

Вилучення: Камара, 8, Окасмпос, 90+3

У групі G Вільяреал у рідних стінах переміг московський Спартак. Чуквезе в дебюті зустрічі відкрив рахунок, а Екамбі на 48-й хвилині подвоїв перевагу іспанців. До слова, Вільяреал з 90-ї хвилини грали у меншості, пряму червону картку отримав Коста. В іншому матчі цього квартету Рейнджерс Джеррарда не втримав нічию проти Рапіда. Шотландці пропустили гол на 84 хвилині від Любічіча. В плей-офф Ліги Європи з першого місця вийшов Вільяреал (10 очок) і Рапід (7 очок).

У матчах квартету H Лаціо в Італії поступився Айнтрахту Фрайбург. Італійці відкрили рахунок, проте німці впродовж 6 хвилин забили двічі та здобули вольову перемогу. Марсель вдома програв Апполону. Обидві команди відзначились в дебюті зустрічі. Аполлону вдалось вийти вперед ще у першому таймі, а у другій 45-хвилинці гості подвоїли рахунок. Зазначимо, що Марсель закінчував матч вдевятьох. На 8 хвиилні вилучили Камара,а на 93 другу жовту отримав Окампос. З групи Н вийшли Айнтрахт Ф (18 очок) і Лаціо (9 очок).

У матчах групи І Бешикташ мінімально поступився Мальме, а Генк Маліновського розгромив Сарпсборг. Відзначимо, українець Маліновський вийшов на заміну у другому таймі та відзначився асистом. Генк Маліновського (11 очок) і Мальме (9 очок) посіли перше і друге місця відповідно та вийшли у плей-офф змагань.