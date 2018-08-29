Марсель оголосив про трансфер Стротмана

Ліга чемпіонів — 28 серп 1153
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Аякс не обіграв Динамо при грі в одні ворота – другий рік поспіль провал у Лізі чемпіонів
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Динамо – Аякс – нереалізований пенальті ТадічаЛіга чемпіонів — 28 серп 704
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Динамо – Аякс: онлайн-трансляція матчу плей-офф Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів — 28 серп 19847
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Ярмоленко у стартовому складі Вест Хема на матч проти ВімблдонаАнглія — 28 серп 2362
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Віктор Циганков – "новий бос Динамо", за якого вже дають під 20 мільйонів і говорять в ЄвропіЛіга чемпіонів — 28 серп 3215
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