Марсель оголосив про трансфер Стротмана

Півзахисник Роми Кевін Стротман продовжить кар'єру у чемпіонаті Франції.

Марсель оголосив про перехід півзахисника Роми Кевіна Стротмана. Деталі трансферу наразі невідомі. Раніше повідомлялося, що французький клуб заплатить за 28-річного голландця 25 мільйонів євро.

Варто зауважити, що футболіст не хотів покидати римську команду.

Стротман виступав за Рому з 2013 по 2018 рік. У минулому сезоні хавбек провів 44 матчі в складі "вовків", в яких забив 1 гол і віддав 1 результативну передачу.