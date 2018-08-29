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Марсель оголосив про трансфер Стротмана

28 серпня 18:54 184 Читать на русском
Марсель оголосив про трансфер Стротмана
Кевін Стротман / фото: ФК Марсель

Півзахисник Роми Кевін Стротман продовжить кар'єру у чемпіонаті Франції.

Марсель оголосив про перехід півзахисника Роми Кевіна Стротмана. Деталі трансферу наразі невідомі. Раніше повідомлялося, що французький клуб заплатить за 28-річного голландця 25 мільйонів євро.

Варто зауважити, що футболіст не хотів покидати римську команду.

Стротман виступав за Рому з 2013 по 2018 рік. У минулому сезоні хавбек провів 44 матчі в складі "вовків", в яких забив 1 гол і віддав 1 результативну передачу.

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Франція Трансфери Рома Рома Кевін Стротман Кевін Стротман Марсель Марсель Трансфери Чемпіонату Італії
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