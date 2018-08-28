Марсель объявил о трансфере Строотмана

Полузащитник Ромы Кевин Строотман продолжит карьеру в чемпионате Франции.

Марсель объявил о переходе полузащитника Ромы Кевина Строотмана. Детали трансфера пока неизвестны. Ранее сообщалось, что французский клуб заплатит за 28-летнего голландца 25 миллионов евро.

Стоит заметить, что футболист не хотел покидать римскую команду.

Строотман выступал за Рому с 2013 по 2018 год. В прошлом сезоне хавбек провел 44 матча в составе "волков", в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.