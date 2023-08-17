Керівництво Марселя вирішило вказати на помилки арбітрів, відправивши лист в УЄФА.

Провансальський клуб вилетів з Ліги чемпіонів, програвши грецькому Панатінаїкосу в серії пенальті. Пабло Лонгорія – президент Марселя – вважає, що його команда стала жертвою несправедливого суддівства.

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Як повідомляє RMC Sport, керівництво французького клубу надіслало листа до УЄФА, щоб повідомити європейський орган про своє нерозуміння певних рішень – як у першому, так і у другому матчі проти Панатінаїкоса. Зокрема, Лонгорія скаржиться на суворе покарання для Кондогбія, а також використання VAR при скасуванні двох голів Марселя.

Головна ціль листа – добитися поваги до клубу, а також висловити жаль щодо відсутності одностайності в рішеннях арбітрів.

Нагадаємо, що Марсель продовжить свою єврокубкову кампанію, виступаючи в Лізі Європи.

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