Марсель незадоволений суддівством в Лізі чемпіонів – французи поскаржилися в УЄФА
Керівництво Марселя вирішило вказати на помилки арбітрів, відправивши лист в УЄФА.
Провансальський клуб вилетів з Ліги чемпіонів, програвши грецькому Панатінаїкосу в серії пенальті. Пабло Лонгорія – президент Марселя – вважає, що його команда стала жертвою несправедливого суддівства.
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Як повідомляє RMC Sport, керівництво французького клубу надіслало листа до УЄФА, щоб повідомити європейський орган про своє нерозуміння певних рішень – як у першому, так і у другому матчі проти Панатінаїкоса. Зокрема, Лонгорія скаржиться на суворе покарання для Кондогбія, а також використання VAR при скасуванні двох голів Марселя.
Головна ціль листа – добитися поваги до клубу, а також висловити жаль щодо відсутності одностайності в рішеннях арбітрів.
Нагадаємо, що Марсель продовжить свою єврокубкову кампанію, виступаючи в Лізі Європи.
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