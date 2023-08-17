Провансальский клуб вылетел из Лиги чемпионов, проиграв греческому Панатинаикосу в серии пенальти. Пабло Лонгория – президент Марселя – считает, что его команда стала жертвой несправедливого судейства.

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Как сообщает RMC Sport, руководство французского клуба направило письмо в УЕФА, чтобы сообщить европейскому органу о своем непонимании определенных решений, как в первом, так и во втором матче против Панатинаикоса. В частности, Лонгория жалуется на суровое наказание для Кондогбия, а также использование VAR при отмене двух голов Марселя.

Главная цель письма – добиться уважения к клубу, а также выразить сожаление относительно отсутствия однообразия в решениях арбитров.

Напомним, что Марсель продолжит свою еврокубковую кампанию, выступая в Лиге Европы.

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