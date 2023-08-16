Панатінаїкос у матчі-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів зумів вирвати путівку в наступний раунд. Читайте звіт про зустріч на "Футбол 24".

Кваліфікація Ліги чемпіонів, 3-й раунд, матч-відповідь

Марсель – Панатінаїкос – 2:1 (серія пенальті – 3:5)

Голи: Обамеянг, 2, 45+1 – Йоаннідіс, 90+8, (пен.)

У стартовому складі Панатінаїкоса вийшов Беньямін Вербіч, а герой минулої зустрічі Бернард залишився в запасі. Не встиг розпочатись матч, як Марсель вже вирівняв становище у протистоянні. Сарр віддав класну розрізну передачу, а габонець розібрався з воротарем та закотив м'яч у ворота.

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GOAL | Marseille 1-0 Panathinaikos | Aubameyangpic.twitter.com/LzH9PLWPfh — VAR Tático (@vartatico) August 15, 2023

Греки не могли оговтатись від такого початку, тоді як Марсель продовжував атакувати. Обамеянг на правах головної зірки оформив дубль перед самісінькою перервою – тепер габонець в дотик замкнув передачу Клоса.

AUBAMEYANG POUR LE 2-0 DANS UN VEL EN FEUUUU CEST INCROYABLE pic.twitter.com/8OcVgZ3g52 — RTF (@RTFcmoi) August 15, 2023

На другий тайм Вербіч вже не вийшов – його замінив Бернард. Марсель це не зупинило: Обамеянг навіть оформив хет-трик, але взяття воріт скасували через офсайд. П'єра-Емеріка замінив Вітінья на 80 хвилині та міг зробити рахунок розгромним, проте йому забракло точності.

Загалом, Олімпік заслужив на перемогу (17 ударів проти 6 в Панатінаїкоса). При цьому, в греків була катастрофічна влучність – лише 1 удар у площину воріт. Утім, це не завадило врятуватися – на 90+6 хвилині греки заробили пенальті, який реалізував Йоаннідіс.

Гра перейшла в овертайм, де Марсель виглядав переконливіше, зокрема, через моменти Клоса та Вітіньї. У другому таймі додаткового часу провансальці забили третій м'яч, але VAR помітив тонкий офсайд.

Команди не змогли виявити сильнішого і в овертаймах. Марселіно пішов на цікавий хід, замінивши воротаря на серію пенальті. Але це не допомогло: Гендузі був єдиним, хто не реалізував 11-метровий, тож Панатінаїкос вирвав перемогу. Поки ще чинна команда Руслана Маліновського (українця на ЛЧ не заявили) гратимк лише у Лізі Європи.

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