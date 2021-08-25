Шахтар – Монако – відео голів
22:45 - Читать на русском
Шахтар приймає Монако в матчі-відповіді плей-офф кваліфікації ЛЧ 2021/22. Дивіться відео голів та огляд поєдинку на "Футбол 24".
Віссам Бен-Єддер 18’
Віссам Бен-Єддер 39’
18’ Віссам Бен-Єддер
39’ Віссам Бен-Єддер
Поєдинок розпочався з тотальної домінації французів, яких спонукав атакувати результат першого матчу (0:1), і підопічні Ковача швидко досягли свого.
Шахтар – Монако: онлайн-трансляція матчу-відповіді плей-офф кваліфікації ЛЧ
Стрімка контратака зліва завершилась ударом Фолланда, з яким Пятов зумів впоратись, але ніхто із захисників не завадив Віссам Бен-Єддеру вдало зіграти на добиванні.
Не встигли "гірники" прокинутись після пропущеного гола, як Бен-Єддер вдруге розстріляв ворота донецького клубу.
Дубль Бен-Єддера:
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