Шахтар приймає Монако в матчі-відповіді плей-офф кваліфікації ЛЧ 2021/22. Дивіться відео голів та огляд поєдинку на "Футбол 24".

Поєдинок розпочався з тотальної домінації французів, яких спонукав атакувати результат першого матчу (0:1), і підопічні Ковача швидко досягли свого.

Шахтар – Монако: онлайн-трансляція матчу-відповіді плей-офф кваліфікації ЛЧ

Стрімка контратака зліва завершилась ударом Фолланда, з яким Пятов зумів впоратись, але ніхто із захисників не завадив Віссам Бен-Єддеру вдало зіграти на добиванні.

Не встигли "гірники" прокинутись після пропущеного гола, як Бен-Єддер вдруге розстріляв ворота донецького клубу.

Дубль Бен-Єддера: