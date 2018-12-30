Маркевич повідомив, що Головко за власним бажанням покинув молодіжну збірну України, – Франков

Головний редактор журналу "Футбол" Артем Франков заявив, що голова комітету національних збірних Мирон Маркевич на виконкомі ФФУ повідомив, що Олександр Головко за власним бажанням залишив посаду головного тренера молодіжної збірної України.

"Втім, Маркевич на виконкомі взагалі раптом повідомив, що Головко пішов сам. От чесно – не помічав за ним таких намірів.

Ротань – головний тренер збірної України U-21

Ми можемо скільки завгодно говорити, але все одно, зрозуміло, що потрібно бажати успіху Руслану Ротаню в його роботі. А наскільки виправданою була зміна Головка – ми дізнаємося досить скоро", – написав Франков у конференції на сайті MatchDay.

"Відповідальність лягає на мої плечі, але я готовий", – Ротань – про призначення тренером збірної України U-21