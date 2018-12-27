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"Відповідальність лягає на мої плечі, але я готовий", – Ротань – про призначення тренером збірної України U-21

21:01 195 Читать на русском
"Відповідальність лягає на мої плечі, але я готовий", – Ротань – про призначення тренером збірної України U-21
Руслан Ротань / соцмережі

Новоспечений тренер збірної України U-21 Руслан Ротань не боїться відповідальності та налаштований рішуче.

"Очолити молодіжну збірну України – велика честь для мене. У моїй ігровій кар'єрі збірна завжди була особливою командою, і її кольори я завжди захищав із гордістю. Постараюся виправдати таку довіру і в якості тренера й не підвести нікого – особливо наших уболівальників.

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Розумію, яка відповідальність лягає на мої плечі, але я до цього готовий. З одного боку, ця пропозиція стала для мене несподіваною, але після розмови з головним тренером національної збірної Андрієм Шевченком, президентом ФФУ Андрієм Павелком, таким авторитетним фахівцем, як Мирон Маркевич, першим віце-президентом Олегом Протасовим, усі сумніви відпали.

Я добре знаю, в якому напрямку працює перша команда країни, і постараюся дотримуватися цієї ж лінії, але в рамках свого футбольного бачення. Конкретні завдання мені ще сформулюють, але вони й так зрозумілі – потрібно посідати перше місце у відбірній групі чемпіонату Європи 2021 року й допомагати готувати гравців для національної збірної", – передає слова Ротаня прес-служба ФФУ.

До слова, вже екс-головний тренер молодіжки Олександр Головко був звільнений з займаної посади за обопільною згодою сторін.

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Теги
Збірна України U-21 Україна U-21 Україна U-21 Руслан Ротань Руслан Ротань
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