Маркевич назвав найкращого гравця, з яким працював, – вибір вас здивує

Відомий український тренер Мирон Маркевич зізнався, що Олександр Рикун був найсильнішим гравцем, з яким він працював.

"Я можу сказати, що такого футболіста, як Рикун в мене не було. При тому, що були Хав'єр, Соса, але такого як Рикун...

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Це не передати. Він спиною все бачив. Був технічно підготовленим. Ті передачі, які він віддавав, жоден потім не міг того зробити, хоча були дуже серйозні виконавці.

Я просто шкодую, що я не взяв його у Металіст, коли ми срібні Медалі виграли", – сказав Маркевич в ефірі Вацко-Light.

"Перед Маркевичем мені було соромно". Олександр Рикун вперше розповів про незручні випадки, в які потрапляв