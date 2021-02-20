"Команде не хватает уверенности в своих силах и мастерстве. Очень небольшой процент футболистов сразу имеют уровень мастерства, который позволяет забивать. Не все сразу становятся Месси, Холландом и Мбаппе. Бывает так, что нужно время для того, чтобы получить это мастерство и уверенность.

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Мы сами себе поставили амбициозные задачи. Хочется ставить цели как можно выше, но, к сожалению, мы не волшебники. Но я считаю, что мы все равно выглядели достойно, хоть и сделали много ошибок, особенно в передачах. Здесь нужно учитывать еще и поле, которое не позволяет играть в быстрый и динамичный футбол. Когда ты имеешь такое преимущество, как у нас во втором тайме, скорость перемещения мяча становится необходимой для реализации этого преимущества. Будем работать, у нас есть время. Никакой трагедии нет", – сказал Маркевич в эфире ТК Футбол.

После 15-ти туров УПЛ Мариуполь расположился на 9-й строчке турнирной таблицы.

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