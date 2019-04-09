Марканич заявив, що не грав за збірну "ЛНР", але виступав у чемпіонаті "республіки"

Голкіпер збірної України з міні-футболу Святослав Марканич пояснив, як опинився у списку гравців "ЛНР" на матч проти "збірної" Абхазії.

"З 14-го року я живу в Києві, але через сімейні обставини довелося на деякий час повернутися до Луганської області. Там мені надійшла пропозиція зіграти за збірну "ЛНР" в Абхазії. Я відразу ж категорично відмовив – у мене проукраїнська позиція, це всі знають. Я не те, що не грав, жодного тренування з цієї командою не провів.

Потім мені друг зі Львова набрав. Каже:"Бачив, ти є в списку цієї збірної?". Я був в шоці, написав листа до ФФУ. Там підтвердили, що я маю рацію – ні за яку збірну "ЛНР" не грав. Як і чому я опинився в цьому списку, мені незрозуміло.

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Є фото, де видно, що я граю за збірну "ЛНР"? Вже говорив – за сімейними обставин був вдома, в Луганській області. Грав там для підтримки форми, для тонусу. Для мене це не чемпіонат "ЛНР" – чемпіонат двору, шостого під'їзду. Так я це називаю. Та й на всіх афішах ніхто такого не писав – чемпіонат Луганщини. Ніякого "ЛНР".

Я навіть просив місцевого кореспондента не писати так. Але там складно тим, у яких така ж позиція, як у мене. Всяке може трапиться, самі розумієте. У мене там вже і не залишилося нікого. Всі близькі родичі переїхали у Київ.

Скільки я там грав? Десь сезон, матчів 12. Це ж не секрет – в інтернеті можна подивитися. Але ще раз – я там просто підтримував форму. У мене є тільки одна країна, одна збірна. Це Україна", – сказав Марканич для Tribuna.

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