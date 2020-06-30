Маріуполь озвучив бажання провести матч із Карпатами – львів'яни відмовились від попередньої зустрічі з азовцями

Віце-президент Маріуполя Андрій Санін прокоментував офіційне скасування матчу 24-го туру УПЛ проти Карпат.

"Ми чекали на офіційний вердикт Дирекції Української Прем'єр-ліги, і отримали рішення УПЛ, в якому говориться, що матч Карпати – Маріуполь не відбудеться. Причина – відсутність фінансових можливостей у львівського клубу для приїзду до Маріуполя. Ця ж причина вказана і в листі від ФК Карпати, який ми отримали сьогодні вранці.

Карпати – Маріуполь: матч офіційно скасований

Наша команда готувалася до цієї гри, а клуб був готовий надати будь-яке сприяння Карпатам в Маріуполі. Завтра наша команда проведе двосторонню гру. Ми дуже сподіваємося, що Карпати вирішать свої фінансові проблеми і приїдуть до нас на матч, який запланований на 4-е липня. Ми віримо, що клуб з такою історією не зникне з футбольної карти України", – поділився Санін у коментарі офіційному сайту Маріуполя.

Нагадаємо, поєдинок 24-го туру УПЛ Карпати – Маріуполь офіційно скасований, оскільки львів'яни не мають фінансових можливостей дістатись на матч. Цікаво, що наступний поєдинок із азовцями запланований на 4 липня, і також має відбутись у Маріуполі.

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