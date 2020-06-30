Мариуполь озвучил желание провести матч с Карпатами – львовяне отказались от предыдущей встречи с азовцами

Вице-президент Мариуполя Андрей Санин прокомментировал официальную отмену матча 24-го тура УПЛ против Карпат.

"Мы ждали официальный вердикт Дирекции Украинской Премьер-лиги, и получили решение УПЛ, в котором говорится, что матч Карпаты – Мариуполь не состоится. Причина – отсутствие финансовых возможностей у львовского клуба для приезда в Мариуполь. Эта же причина указана и в письме от ФК Карпаты, которое мы получили сегодня утром.

Карпаты – Мариуполь: матч официально отменен

Наша команда готовилась к этой игре, а клуб был готов предоставить любое содействие Карпатам в Мариуполе. Завтра наша команда проведет двустороннюю игру. Мы очень надеемся, что Карпаты решат свои финансовые проблемы и приедут к нам на матч, который запланирован на 4-е июля. Мы верим, что клуб с такой историей не исчезнет с футбольной карты Украины", – поделился Санин в комментарии официальному сайту Мариуполя.

Напомним, поединок 24-го тура УПЛ Карпаты – Мариуполь официально отменен, поскольку львовяне не имеют финансовых возможностей добраться на матч. Интересно, что следующий поединок с азовцами запланирован на 4 июля, и также должен состояться в Мариуполе.

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