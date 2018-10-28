Маріуполь – Зоря: анонс матчу УПЛ

Маріуполь приймає Зорю в матчі 12-го туру УПЛ. Анонс поєдинку читайте на Футбол 24.

Маріуполь – Зоря

20 жовтня, 14:00, Маріуполь, стадіон ім. В. Бойка

Головний арбітр: Євген Арановський (Київ)

Телетрансляція на телеканалі "Футбол 2", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Маріуполь останнім часом став демонструвати дуже добротний футбол, вигравши три з п'яти останніх матчів та давши два досить гідних бої українським грандам – навіть Шахтарю. В останньому турі азовці також показали свій високий рівень, але зіграли з Карпатами лише внічию – втім, моментів у другому таймі цієї зустрічі підопічні Олександра Бабича створили на три гри уперед. Наразі це вже зовсім не та команда, яка програвала Зорі у першому турі – тепер це швидкий контратакуальний колектив з грамотною організацією гри та цікавим кадровим підбором, який йде у першій шістці. З наскоку луганці його точно не візьмуть.

Статистика протистояння Маріуполя проти Зорі

Всього: 24 матчі, 6 перемог Маріуполя, 8 нічиїх, 10 перемог Зорі. Різниця м’ячів – 34:36.

У Прем’єр-лізі: 21 матч (+4, =8, -9, 24:34)

Зоря після розгрому Арсенала-Київ на початку вересня не може перемогти протягом чотирьох матчів поспіль. Так, у цей відрізок входять дві результативні нічиї проти Динамо та Шахтаря, однак потрібно не забувати і про суху домашню нічию зі Львовом та виїзну поразку Ворсклі. Не можна сказати, що луганці при цьому демонструють жахливий футбол, але він точно поступається конкурентам – п'яте місце та відставання від третього на вісім очок занадто яскраво це ілюструють. Якщо суперники у цьому турі зіграють вдало, а "мужики" зазнають фіаско, то, за великим рахунком, останніх можна буде списувати з боротьби за бронзові медалі. Що це означає у контексті боротьби за вихід у Лігу Європи, Зоря знає чи не найкраще з усіх наших клубів.

"Родзинки" матчу:

– Маріуполь в рамках УПЛ не перемагає Зорю впродовж п'яти матчів: 2 нічиї та 3 поразки;

– Євген Арановський відсудить 100-й матч в УПЛ

Кадрова ситуація Маріуполя виглядає стабільно. Щоправда, були певні питання по Руслану Фоміну та Рустаму Худжамову, які трохи прихворіли, але вони вже повинні були відновитись. Дискваліфікованих у складі азовців немає – чого не скажеш про Зорю, якій не зможе допомогти Ігор Харатін. Крім того, не зіграє Артем Гордієнко, який досі заліковує травму.

Орієнтовні склади на матч Маріуполь – Зоря

Маріуполь: Гальчук – Кирюханцев, Биков, Яворський, Демірі – Федорчук, Ігнатенко – Чурко, Мишньов, Зубков – Фомін

Зоря: Махарадзе – Тимчик, Сваток, Чечер, Михайличенко – Сілас, Прийма – Караваєв, Рафаель, Громов – Руїс