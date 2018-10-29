Мариуполь – Заря: анонс матча УПЛ

Мариуполь принимает Зарю в матче 12-го тура УПЛ. Анонс поединка читайте на "Футбол 24".

Мариуполь – Заря

20 октября, 14:00, Мариуполь, стадион им. В. Бойко

Главный арбитр: Евгений Арановский (Киев)

Телетрансляция на канале "Футбол 2", текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24"

Мариуполь последнее время стал демонстрировать очень добротный футбол, выиграв три из пяти последних матчей и дав два достаточно достойных боя украинских грандам – ​​даже Шахтеру. В последнем туре азовцы также показали свой высокий уровень, но сыграли с Карпатами лишь вничью – впрочем, моментов во втором тайме этой встречи подопечные Александра Бабича создали на три игры вперёд. Сейчас это уже совсем не та команда, которая проигрывала Заре в первом туре – теперь это быстрый контратакующий коллектив с грамотной организацией игры и интересным кадровым подбором, который идёт в первой шестёрке УПЛ. С наскока луганчане его точно не возьмут.

Статистика противостояния Мариуполя против Зари

Всего: 24 матча, 6 побед Мариуполя, 8 ничьих, 10 побед Зари. Разница мячей – 34:36.

В Премьер-лиге: 21 матч (+4, =8, -9, 24:34)

Заря после разгрома Арсенала-Киев в начале сентября не может победить на протяжении четырёх матчей подряд. Да, в этот отрезок входят две результативные ничьи против Динамо и Шахтера, однако нужно не забывать и о сухой домашней ничье со Львовом и выездном поражении Ворскле. Нельзя сказать, что луганчане при этом демонстрируют ужасный футбол, но он точно уступает конкурентам – пятое место и отставание от третьего в восемь очков слишком ярко это иллюстрируют. Если соперники в этом туре сыграют удачно, а "мужики" потерпят фиаско, то, по большому счету, последних можно будет списывать с борьбы за бронзовые медали. Что это означает в контексте борьбы за выход в Лигу Европы, Заре известно не понаслышке.

"Изюминки" матча:

– Мариуполь в рамках УПЛ не побеждает Зарю в течение пяти матчей: 2 ничьи и 3 поражения;

– Евгений Арановский отсудит 100-й матч в УПЛ

Кадровая ситуация Мариуполя выглядит стабильно. Правда, были некоторые вопросы по Руслану Фомину и Рустаму Худжамову, которые немного приболели, но они уже должны были восстановиться. Дисквалифицированных в составе азовцев нет – чего не скажешь про Зарю, которой не сможет помочь Игорь Харатин. Кроме того, не сыграет Артём Гордиенко, который до сих пор залечивает травму.

Ориентировочные составы на матч Мариуполь – Заря

Мариуполь: Гальчук – Кирюханцев, Быков, Яворский, Демири – Федорчук, Игнатенко – Чурко, Мишньов, Зубков – Фомин

Заря: Махарадзе – Тымчик, Сваток, Чечер, Михайличенко – Силас, Прыйма – Караваев, Рафаэль, Громов – Руис