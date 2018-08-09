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Маріуполь – Бордо: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

19:57 1443 Читать на русском
Маріуполь – Бордо: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи
Маріуполь – Бордо / ФК Маріуполь

Маріуполь приймає французький Бордо в першому матчі 3 раунду кваліфікації Ліги Європи. Стартові склади та лінк на текстову трансляцію шукайте в цій новині.

Матч Маріуполь – Бордо розпочався о 20.00 за київським часом "Футбол 24" проводить текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

Маріуполь: Худжамов – Биков, Яворський, Дава – Полегенько, Тищенко, Піхальонок, Мишньов, Демірі – Чурко, Фомін.

Запасні: Гальчук, Чоботенко, Борячук, Горбунов, Кірюханцев, Білий, Вакула.

Бордо: Костіль – Гаїч, Кунде, Пабло, Пундже – Чуаемі, Плашил, Санкаре – Юссуф, Лаборд, Камано.

Запасні: Пуссен, Отавіу, Левчук, Байссе, Де Превіль, Леражер, Вада.

Маріуполь – Бордо: анонс матчу кваліфікації Ліги Європи

Ліга Європи3-й кваліф. раунд, перші матчі

Маріуполь - Бордо: Четвер 09 серпня 2018

Маріуполь
0 : 0
Бордо
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Маріуполь Маріуполь Бордо Бордо Ліга Європи Маріуполь - Бордо
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