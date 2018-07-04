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Манчіні: Не вважаю що непотрапляння Італії на ЧС-2018 – провал

13:17 246 Читать на русском
Манчіні: Не вважаю що непотрапляння Італії на ЧС-2018 – провал
Роберто Манчіні / фото: офіційний сайт ФК Зеніт

Наставник збірної Італії Роберто Манчіні вважає, що не потрібно робити трагедії з того, що італійці не потрапили на Мундіаль.

"Насправді я не думаю, що наше непотрапляння на чемпіонат світу це настільки трагічна історія, як про це говорять. Я не скажу, що це провал, хоча і близько до цього.

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У нас молоді гравці, вони будуть прогресувати, ми постараємося досягти успіху, постараємося потрапити на чемпіонат Європи", – цитує Манчіні MediaSet.

Нагадаємо, збірна Італії програла путівку на чемпіонат світу в стикових матчах проти шведів.

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Теги
ЧС 2018 Італія Італія Роберто Манчіні Роберто Манчіні
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