Результати двох останніх тестів бразильця на коронавірус були негативними, і сьогодні він вже розпочав тренування, повідомляє AS.

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Хворобу Каземіро виявили перед матчем проти Валенсії (8 листопада), але хавбеку вистачило 11 днів, щоб здолати її. Натомість Азару і Мілітао пощастило менше. Їхні тести залишаються позитивними, тому вони змушені перебувати на ізоляції.

Додамо, що 21 листопада Реал зустрінеться з Вільяреалом в рамках 10 туру Прімери. Мадридці проводять перевірки щодня, і є надія, що хтось з інфікованих встигне здати негативний тест та підготуватися до гри.

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