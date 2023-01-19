Крістал Пелас у компенсований час врятував нічию з Ман Юнайтед (1:1). Дивіться відео голів і огляд перенесеного поєдинку 7-го туру АПЛ на "Футбол 24".

Незадовго до перерви команда Патріка Вієйра могла відкривати рахунок, однак Де Хеа видав диво-сейв, перевівши м'яч у поперечину. Після цього манкуніанці ще й вийшли вперед – Еріксен віддав на Фернандеша, який реалізував свій шанс.

Манчестер Юнайтед втратив перемогу над Крістал Пелас у компенсований час, пропустивши гол-шедевр

У другій половині гри команда Тен Хага збавила оберти, за що й поплатилася вже в компенсований час – Олісе розкішним ударом з штрафного зрівняв рахунок. Ще й Каземіро підвів команду, отримавши жовту картку – у наступному турі з Арсеналом хавбек Манчестер Юнайтед не зіграє через дискваліфікацію.

1:1 – МЮ перервав 5-матчеву переможну серію і зрівнявся за очками з Ман Сіті (по 39), але команда Гвардіоли має гру в запасі. Крістал Пелас на 12-й позиції (23 бали).