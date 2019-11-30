Манчестер Сіті планує підписати півзахисника Рівер Плейта

Манчестер Сіті має намір взимку знайти підсилення в лінію півзахисту. До Англії може перебратися фіналіст Кубка Лібертадорес Ніколас Де Ла Крус.

Манкуніанці вже провели попередні переговори з агентом уругвайця Ніколаса Де Ла Круса, який виступає за Рівер Плейт, повідомляє Ole.com.

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За інформацією видання, аргентинський клуб не володіє всіма правами на 22-річного вінгера. Сума відступних за футболіста складає 22 мільйони євро, проте Ріверу належать лише 30% прав на гравця – рештою володіє агент Пако Касалья.

Де Ла Крус є вихованцем Ліверпуля з Монтевідео. У поточному розіграші Копа Лібертадорес Де Ла Крус провів 12 матчів, забивши три голи. Рівер дійшов до фіналу, де драматично поступився Фламенго (1:2).

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