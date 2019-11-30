toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ЄВРО-2020 ЗБІРНА УКРАЇНИ ЗОРЯ - КАРПАТИ

Манчестер Сіті планує підписати півзахисника Рівер Плейта

15:02 36 Читать на русском
Манчестер Сіті планує підписати півзахисника Рівер Плейта
Ніколас Де Ла Крус / фото: Рівер Плейт

Манчестер Сіті має намір взимку знайти підсилення в лінію півзахисту. До Англії може перебратися фіналіст Кубка Лібертадорес Ніколас Де Ла Крус.

Манкуніанці вже провели попередні переговори з агентом уругвайця Ніколаса Де Ла Круса, який виступає за Рівер Плейт, повідомляє Ole.com.

Фламенго завдяки неймовірному камбеку здолав Рівер Плейт та виграв Кубок Лібертадорес

За інформацією видання, аргентинський клуб не володіє всіма правами на 22-річного вінгера. Сума відступних за футболіста складає 22 мільйони євро, проте Ріверу належать лише 30% прав на гравця – рештою володіє агент Пако Касалья.

Де Ла Крус є вихованцем Ліверпуля з Монтевідео. У поточному розіграші Копа Лібертадорес Де Ла Крус провів 12 матчів, забивши три голи. Рівер дійшов до фіналу, де драматично поступився Фламенго (1:2).

Зіна, у нас проблеми! Чому футбол Гвардіоли знову розкусили

blog_ava
Емері був приречений в Арсеналі – 9 капітанів, тролінг та захмарні амбіції середняка як діагноз для "канонірів"
10:00
1691
Теги
Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Рівер Плейт Рівер Плейт
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
14
хв
Баварія
19:30
Байєр
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук