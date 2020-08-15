Манчестер Сіті – Ліон: анонс матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів – Зінченко з гіркими спогадами та примарними надіями

Манчестер Сіті – Ліон

15 серпня, 22:00. Лісабон, Ештадіу Да Луж

Головний арбітр: Ентоні Тейлор (Англія)

Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 2", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24".

Манчестер Сіті – очевидний фаворит. Ліон – очевидний аутсайдер. Віце-чемпіон Англії проти сьомої команди Франції. Здається, що в цьому чвертьфіналі все зрозуміло ще до стартового свистка. Багато хто насмілиться поставити проти Кевіна де Брюйне в топ-формі?

Ліон вже стрибнув вище голови, пройшовши Ювентус, а Манчестер Сіті ще й близько не виправдав очікувань, хоча виграв групу з Шахтарем і Аталантою та вибив з турніру Реал. Перед 1/4 фіналу "містян" називали головним претендентом на перемогу в усій Лізі чемпіонів, а на Олімпік давали божевільний коефіцієнт 34.

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Гвардіола та Ліга чемпіонів – Ліон поповнить список катів?

Пеп 9 років не виходить у фінал головного турніру Європи – після Барселони як відрізало. З Баварією тричі впирався в іспанський бар'єр у півфіналі, а з Манчестер Сіті тричі вилітав ще раніше. До того ж від слабших на дистанції команд. 2017 – Монако, 2018 – Ліверпуль (який програв у АПЛ 25 очок), 2019 – Тоттенхем (мінус 27 пунктів у АПЛ). Ліон гармонійно впишеться у цей перелік катів.

Манчестер Сіті стикався з проблемами в конкретних матчах, маючи перевагу над суперниками в рівні гравців і якості футболу. Не можна все списати на невезіння. Гвардіола щоразу придумує під плей-офф Ліги чемпіонів якісь особливі фішки, але вони частіше не спрацьовують. Або ж грають проти його підопічних, які не готові з першого разу втілити незнайому оригінальну ідею в життя.

На нещодавній матч з Реалом Пеп також підготував сюрприз і зіграв без чистого форварда. Однак тепер все спрацювало: Фоден відмінно впорався з роллю "фальшивої дев'ятки", а Манчестер Сіті завдяки класному пресингу вдруге заслужено переміг мадридців. Навряд чи проти Ліона такий трюк повториться. "Містяни" домінуватимуть, суперник сидітиме низько, тому Марез буде кориснішим.

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Руді Гарсія обмежений досить скромним складом (як для 1/4 Ліги чемпіонів), однак знайшов дієву схему, якою нав'язав хорошу боротьбу ПСЖ і пройшов Ювентус. Повернувся після травми лідер Депай, надійно у воротах виглядає Лопеш, чудово доповнюють один одного три центрхави.

Не варто забувати, що через дострокове завершення Ліги 1 "ткачі" залишилися без єврокубків на наступний сезон (Жан-Мішель Ола марно намагався відновити справедливість – 7 місце) і без офіційних матчів на 5 місяців. Втім, команда у хорошій формі та готова терпіти 90 і навіть 120 хвилин безперервного тиску Манчестер Сіті.

Зінченко з примарним шансом на ігровий час

Єдина велика втрата Манчестер Сіті – Серхіо Агуеро. Всі інші готові грати. Зокрема, Олександр Зінченко. Становище українця останнім часом погіршилося, він втратив місце в основі. Були надії, що Зінченко зіграє з Реалом, підмінивши дискваліфікованого Менді. Але Гвардіола не довірився Сашку, а награв зліва Канселу. Португалець добре проявив себе, а тут ще й Менді повернувся. Як наслідок – Зінченко став аж третім вибором Пепа на лівий фланг оборони. Жодне іноземне видання не пророкує йому місце в старті.

Можна припустити, що тренерський штаб Манчестер Сіті застосує ротацію, аби поберегти деяких футболістів на півфінал. Тим більше в розпорядженні довжелезний список топ-виконавців. Окрім Стерлінга і де Брюйне, чиї місця в групі атаки не піддаються сумнівам, ще є Давід Сілва, Бернарду Сілва, Фоден, Марез, Гюндоган і Жезус. У центрі захисту поруч з Ляпортом можуть вийти Фернандінью (фаворит), Гарсія, Стоунз і Отаменді. Чудовий вибір.

Ліон, скоріш за все, не змінить склад з попередніх матчів. 3-5-2, де єдина інтрига в тому, хто складе пару Депаю в нападі. Є питання щодо готовності Денаєра, Корне та Тете, в яких були незначні пошкодження.

Орієнтовні склади

Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Фернандінью, Ляпорт, Менді – де Брюйне, Родрі, Гюндоган – Марез, Жезус, Стерлінг.

Ліон: Лопеш – Денаєр, Марсело, Марсал – Дюбуа, Какере, Гімарайнш, Ауар, Корне – Дембеле, Депай.

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Ліон має шанси, навіть не мізерні, зважаючи на одноматчевий формат чвертьфіналу. На дистанції 90 хвилин клас і сила Манчестер Сіті може не втілитися у переможний рахунок. Удача матиме велике значення.

Наприклад, минулого сезону команди зустрічалися на груповому етапі Ліги чемпіонів (у квартеті з Шахтарем). Тоді "містяни" не виграли жодного з двох матчів – поразка вдома та нічия у Франції. Злим генієм став Максвелл Корне, який забив Едерсону три з чотирьох голів.

У Зінченка, мабуть, жахливі спогади про поєдинок на "Люм'єрі". Саме він у листопаді 2018-го не зумів нічого протиставити Корне – івуарієць просто знищив Олександра на фланзі.

Сьогодні Гвардіола все ж повинен пройти у півфінал Ліги чемпіонів і подарувати бомбезну дуель з Баварією. Якщо не вдасться – у наступному сезоні буде нова спроба: дискваліфікація Манчестер Сіті скасована, Пеп залишається.

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