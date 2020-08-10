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Хто виграє ЛЧ 2019/20 – названий головний фаворит, Маліновський і Ко опинилися серед аутсайдерів

21:25 - Читать на русском
Хто виграє ЛЧ 2019/20 – названий головний фаворит, Маліновський і Ко опинилися серед аутсайдерів
Хто виграє Лігу чемпіонів 2019/20 – букмекери назвали фаворита

Розіграш ЛЧ 2019/20 вийшов на фінальну стадію. Хто із восьми команд, що залишилися, є фаворитом турніру, а кому відводять роль андердога – в матеріалі "Футбол 24".

Лише 8 команд продовжують участь у Лізі чемпіонів 2019/20. По два клуби представляють Іспанію (Барселона та Атлетіко), Німеччину (Баварія з РБ Лейпциг) та Францію (Ліон і ПСЖ). Ще дві країни мають по одному представнику – Манчестер Сіті (Англія) та Аталанта (Італія). У середу, 12 серпня, пройде перший поєдинок 1/4 фіналу – Аталанта Руслана Маліновського поміряється силами з ПСЖ. До слова, Аталанта, як і РБ Лейпциг, вперше у своїй історії зіграє в чвертьфіналі найпрестижнішого єврокубка.

Ліга чемпіонів 2019/20: визначились усі пари 1/4 фіналу

Серед усіх чвертьфінальних протистоянь явного фаворита можна виділити лише в одній парі – це протистояння Ман Сіті та Ліона. При всій повазі до команди Руді Гарсії, яка залишила за бортом турніру Ювентус, шансів у французів на півфінал обмаль. Не кажучи вже про перемогу в Лізі чемпіонів – Ліон вважається головним аутсайдером "фіналу восьми".

Хто виграє Лігу чемпіонів 2019/20 – думка букмекерів

За версією William Hill, головним фаворитом Ліги чемпіонів 2019/20 є Манчестер Сіті. Коефіцієнт на перемогу Олександра Зінченка і Ко в турнірі складає 3.25. Далі йде Баварія, шанси на тріумф якої оцінили у 4.00. Трійку фаворитів замикає ПСЖ – коефіцієнт на те, що парижани вперше у своїй історії візьмуть ЛЧ, складає 6.50.

Цікаво, що шанси Аталанти, яка лише у цьому сезоні дебютувала в турнірі, перемогти в Лізі чемпіонів оцінюють не набагато нижче, ніж тріумф Барселони – 10.00 проти 8.00. Очевидно, це пов'язано з тим, що у каталонців дещо складніший суперник у чвертьфіналі. Саме пару Барселона – Баварія багато хто вже вважає достроковим фіналом турніру. Цікаво, що саме ці дві команди є єдиними серед усіх чвертьфіналістів, хто має трофей Ліги чемпіонів у клубному музеї – інші шестеро учасників 1/4 наразі не можуть цим похизуватися.

ЛЧ 2019/20 фаворит букмекери хто виграє

Фахівці Bwin дотримуються приблизно такої ж позиції, виділивши аналогічну трійку фаворитів. На думку букмекера, Манчестер Сіті має найбільші шанси виграти ЛЧ 2019/20 – коефіцієнт на це складає 3.30. Тріумф мюнхенської Баварії оцінюють у 3.80, а ПСЖ – 6.50. Головним аутсайдером вважають Ліон – на думку експертів, прохід Ювентуса став останнім подвигом "ткачів" у Лізі чемпіонів 2019/20. Перемогу французів у турнірі вважають чимось із розряду фантастики – коефіцієнт на команду Руді Гарсії встановили на позначці 41.00.

Зауважимо, через пандемію коронавірусу поточний розіграш Ліги чемпіонів завершиться в незвичному форматі. Стадії 1/4 та 1/2 фіналу складатимуться лише з одного матчу. Всі поєдинки пройдуть у Лісабоні.

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