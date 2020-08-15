Манчестер Сити – Лион: анонс матча 1/4 Лиги чемпионов – Зинченко с горькими воспоминаниями и призрачными надеждами

Манчестер Сити – Лион

15 августа, 22:00. Лиссабон, Эштадиу Да Луж

Главный арбитр: Энтони Тейлор (Англия)

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 2", текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24".

Манчестер Сити – очевидный фаворит. Лион – очевидный аутсайдер. Вице-чемпион Англии против седьмой команды Франции. Кажется, что в этом четвертьфинале все понятно еще до стартового свистка. Многие осмелятся поставить против Кевина де Брюйне в топ-форме?

Лион уже прыгнул выше головы, пройдя Ювентус, а Манчестер Сити еще и близко не оправдал ожиданий, хотя выиграл группу с Шахтером и Аталантой и выбил из турнира Реал. Перед 1/4 финала "горожан" называли главным претендентом на победу во всей Лиге чемпионов, а на Олимпик давали сумасшедший коэффициент 34.

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Гвардиола и Лига чемпионов – Лион пополнит список палачей?

Пеп 9 лет не выходит в финал главного турнира Европы – после Барселоны как отрезало. С Баварией трижды упирался в испанский барьер в полуфинале, а с Манчестер Сити трижды вылетал еще раньше. К тому же от более слабых на дистанции команд. 2017 – Монако, 2018 – Ливерпуль (который проиграл в АПЛ 25 очков), 2019 – Тоттенхэм (минус 27 пунктов в АПЛ). Лион гармонично впишется в этот перечень палачей.

Манчестер Сити сталкивался с проблемами в конкретных матчах, имея преимущество над соперниками в уровне игроков и качестве футбола. Нельзя все списать на невезение. Гвардиола каждый раз придумывает под плей-офф Лиги чемпионов какие-то особые фишки, но они чаще не срабатывают. Или же играют против его подопечных, которые не готовы с первого раза воплотить незнакомую оригинальную идею в жизнь.

На недавний матч с Реалом Пеп также подготовил сюрприз и сыграл без чистого форварда. Однако теперь все сработало: Фоден отлично справился с ролью "фальшивой девятки", а Манчестер Сити благодаря классному прессинге во второй раз заслуженно победил мадридцев. Вряд ли против Лиона такой трюк повторится. "Горожане" будут доминировать, соперник будет сидеть низко, поэтому Марез выглядит полезнее.

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Руди Гарсия ограничен довольно скромным составом (как для 1/4 Лиги чемпионов), однако нашел действенную схему, которой навязал хорошую борьбу ПСЖ и прошел Ювентус. Вернулся после травмы лидер Депай, надежно в воротах выглядит Лопеш, прекрасно дополняют друг друга три центрхава.

Не стоит забывать, что из-за досрочного завершения Лиги 1 "ткачи" остались без еврокубков на следующий сезон (Жан-Мишель Ола тщетно пытался восстановить справедливость – 7 место) и без официальных матчей на 5 месяцев. Впрочем, команда в хорошей форме и готова терпеть 90 и даже 120 минут непрерывного давления Манчестер Сити.

Зинченко с призрачным шансом на игровое время

Единственная большая потеря Манчестер Сити – Серхио Агуэро. Все остальные готовы играть. В частности, Александр Зинченко. Положение украинца в последнее время ухудшилось, он потерял место в основе. Были надежды, что Зинченко сыграет с Реалом, подменив дисквалифицированного Менди. Но Гвардиола не доверился Саше, а наиграл слева Канселу. Португалец хорошо проявил себя, а тут еще и Менди вернулся. Как следствие – Зинченко стал лишь третьим выбором Пепа на левый фланг обороны. Ни одно иностранное издание не предсказывает ему место в старте.

Можно предположить, что тренерский штаб Манчестер Сити применит ротацию, чтобы поберечь некоторых футболистов на полуфинал. Тем более в распоряжении длинный список топ-исполнителей. Кроме Стерлинга и де Брюйне, чьи места в группе атаки не подвергаются сомнениям, еще есть Давид Силва, Бернарду Силва, Фоден, Марез, Гюндоган и Жезус. В центре защиты рядом с Ляпортом могут выйти Фернандиньо (фаворит), Гарсия, Стоунз и Отаменди. Отличный выбор.

Лион, скорее всего, не изменит состав из предыдущих матчей. 3-5-2, где единственная интрига в том, кто составит пару Депаю в нападении. Есть вопрос по готовности Денаера, Корне и Тете, у которых были незначительные повреждения.

Ориентировочные составы

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Фернандиньо, Ляпорт, Менди – де Брюйне, Родри, Гюндоган – Марез, Жезус, Стерлинг.

Лион: Лопеш – Денаер, Марсело, Марсал – Дюбуа, Какере, Гимарайнш, Ауар, Корне – Дембеле, Депай.

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Лион имеет шансы, даже не мизерные, учитывая одноматчевый формат четвертьфинал. На дистанции 90 минут класс и сила Манчестер Сити может не воплотиться в победный счет. Удача будет иметь большое значение.

Например, в прошлом сезоне команды встречались на групповом этапе Лиги чемпионов (в квартете с Шахтером). Тогда "горожане" не выиграли ни одного из двух матчей – поражение дома и ничья во Франции. Злым гением стал Максвелл Корне, который забил Эдерсону три из четырех голов.

У Зинченко, пожалуй, ужасные воспоминания о поединке на "Люмьере". Именно он в ноябре 2018-м не сумел ничего противопоставить Корне – ивуариец просто уничтожил Александра на фланге.

Сегодня Гвардиола все же должен пройти в полуфинал Лиги чемпионов и подарить бомбезную дуэль с Баварией. Если не удастся – в следующем сезоне будет новая попытка: дисквалификация Манчестер Сити отменена, Пеп остается.

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