Перший матч між Аталантою та Реалом завершився мінімальною перемогою "вершкових" у Бергамо. Та зустріч внаслідок раннього вилучення Фройлера не потішила великою кількістю моментів, адже бергамаски змушені були сісти в глуху оборону, зруйнувавши стартовий план і мадридцям. На "Альфредо Ді Стефано" все мало виглядати веселіше – італійцям необхідно було відігруватись. Заради цього Джан П'єро Гасперіні випустив у старт Маліновського, з яким у парі під Муріелем діяв Пашаліч.

Реал – Аталанта – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Зінедін Зідан, не міг розраховувати на дискваліфікованого Каземіро. Найбільшою інтригою виступало рішення щодо гри з фальшивим нападником (Іско) – в перші 17 хвилин на виїзді цей хід приносив серйозну перевагу, та і в останніх двох турах Ла Ліги хавбек виходив в основі. Цього разу тренерський штаб "бланкос" відмовився від його послуг, довірившись трійці "Модріч-Вальверде-Кроос" у центрі в схемі 3-5-2, де фланги закривали Васкес та Менді. Вийшов у старті і Рамос, для якого цей матч був 127-м у Лізі чемпіонів – усі футболісти основи Аталанти сумарно мали в активі 131.

Гості розпочали зустріч набагато активніше, організувавши низку перспективних атак у стартові 15 хвилин. Вже на 3-й Госенс провів перший удар, замкнувши простріл на ближній кут воротарського – вийшло слабенько й в руки Куртуа. На 5-й Маліновський відібрав м'яч у Начо й запускав проникний пас у штрафний (захисники не дали за нього зачепитись), а на 11-й Пашаліч відкрився під розрізну передачу на лівий край карного майданчика – Маріо готовий був пробивати, але Рамос в останню мить висмикнув м'яч з-під хорвата. На 15-й же з лінії штрафного після відскоку стріляв Джімшіті, але цим він лишень налякав мадридських горобців.

Поступово Реал вирівняв хід зустрічі, але в середині першого тайму про домінування говорити було зарано. "Вершкові" просто розкатували м'яч на чужій половині, Аталанта відповідала контратаками, але моментів не виникало аж до 27-ї хвилини, коли бергамаски розкрилися на кутовому. Вальверде перехопив м'яч і віддав діагональ на Вінісіуса, той пройшов по лівому флангу до штрафного й обігрався у стіночку з Бензема, однак подальший постріл метрів з 12-ти накрив Джімшіті! Все завершилось відскоком на Модріча та дальнім ударом по горобцях.

Цей момент, схоже, дещо налякав Аталанту, адже вже через дві хвилини Вінісіус увірвався на лівий край карного майданчика й майже обійшов Ромеро. Бразилець впав, відпустивши м'яч, однак Дані Маккелі наказав грати далі. І Реал дограв, а допоміг йому в цьому голкіпер Спортьєлло. На 34-й хвилині він вибив м'яч прямо у Модріча, а Лука моментально влетів на правий фланг штрафного й покотив вправо на Бензема – Карім же спокійно пробив у дальній кут. 1:0!

Аталанта тепер змушена була забивати двічі, однак нічого цікавішого за дальній неточний удар Маліновського бергамаски за наступні 11 хвилин не створили. Реал теж не мав моментів, однак кілька разів мадридці влітали на ударні позиції по периметру карного майданчика. Зрештою, свисток арбітра відправив команди відпочивати.

У перерві здавалося, що Джан П'єро Гасперіні зніме Маліновського й випустить Ілічіча, але він вирішив зняти Пашаліча. Замість нього на поле вийшов Сапата – Аталанта перебудувалася на схему з двома нападниками і Русланом під ними. Це рішення ледь не принесло успіх на 49-й хвилині, коли Сапата п'яткою віддав проникний пас у штрафний під вривання Госенсу. Робін, на жаль для гостей, не встиг до м'яча.

Аталанта пішла вперед великими силами, але Реал одразу почав розривати бергамасків на контратаках. Вже на 52-й Вінісіус міг створити шедевр, перехопивши м'яч на власній половині, прорвавшись через весь лівий фланг у штрафний – там бразилець переграв Ромеро та Толоя, після чого пробив з шести метрів. І не влучив! Ще за дві хвилини Вінісіус вистрілив з дальньої дистанції – вийшло слабенько. Джан П'єро Гасперіні, тим часом, випустив на поле Ілічіча замість Госенса, який почав триматись за пах і не міг продовжити гру.

Йосіп вийшов на 56-й хвилині, а на 57-й поховав Аталанту невдалим пасом назад на Маліновського. Вінісіус перехопив його і втік від Руслана, а перед штрафним його збив Толої – арбітр Дані Маккелі призначив пенальті! Рішення виглядало суперечливим, адже перший дотик до ноги Вінісіуса стався перед лінією, а другий відбувся десь над нею.

VAR гостей не врятувавв, а Рамос точним ударом з "позначки" реалізував вирок – 2:0! Після цього питання щодо переможця були зняті.

Аталанта увімкнулася лишень після пропущеного голу. Так, на 63-й хвилині свіжий Паломіно пробив з лівого краю штрафного у дальній кут (трохи неточно), а на 67-й Сапата отримав розрізний пас від Маліновського і вистрілив метрів з 11-ти – Куртуа врятував! На 75-й де Роон з дистанції завдав удару під поперечку (Куртуа спіймав м'яч), а на 76-й Ілічіч вивів Сапату віч-на-віч з голкіпером. Дуван одразу ж пробив низом, але Тібо парирував ногою!

Реал за цей період мав лишень один момент, але який! На 68-й хвилині Бензема замкнув подачу в штрафний ударом головою метрів з шести – Спортьєлло парирував, а Карім головою ж добив м'яч у стійку! Крім того, на 76-й Родріго непогано вривався на лівий фланг карного майданчика, але пробити з мінімальної відстані бразилець не встиг.

Зрештою, розвеселий футбол Аталанти таки приніс успіх. На 83-й хвилині Ілічіч заробив стандарт в метрах 23-х від воріт "вершкових", а Муріель прямим ударом з нього поцілив у праву дев'ятку – 2:1! На мить здалося, що бергамаски ще можуть закрутити інтригу, а Джан П'єро Гасперіні одразу провів заміни – на поле вийшли Міранчук і Кальдара.

Втім, вже на 85-й хвилині мадридці охолодили запал гостей: Васкес прорвався через правий фланг на лінію штрафного й віддав передачу на лівий край, а свіжий Асенсіо звідти пробив у ближній кут – 3:1!

Саме з цим рахунком матч і добіг кінця, хоча на 87-й хвилині Маліновський міг забити з-за меж штрафного. М'яч пройшов над дальньою дев'яткою. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу Реала із сумарним рахунком 4:1. Мадрид крокує у чвертьфінал Ліги чемпіонів!

Зінченко – у чвертьфіналі Ліги чемпіонів! Манчестер Сіті переміг Борусію М, забивши пару красивих голів