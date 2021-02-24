Зі стартових хвилин "містяни" взяли м'яч під контроль. Уже в дебюті Зоммеру довелося попотіти, коли кіпер Гладбаха спочатку перехопив навіс Канселу, а потім упіймав намертво постріл Фодена з-за меж штрафного.

Борусія М – Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів – як це було

За цим Сіті продовжив нагнітати ситуацію біля воріт номінальних господарів. У епіцентрі подій щоразу опинявся хтось інший – Бернарду, Родрі, Жезус, Стерлінг. Та кожному з них бракувало твердості на завершальному етапі атак манкуніанців.

Після невеликого затишшя знову підігрів інтерес до двобою Стерлінг. На 28-й хвилині англієць прорвався до карної зони "жеребців" і впав після контакту з Бенсебаїні – лише кутовий. Та покарання гостей за втрачену нагоду було миттєвим: Канселу майстерно подав із лівого флангу, а Бернарду Сілва головою замкнув дальню стійку!

Забитий "містянами" м'яч трохи заспокоїв гру. До перерви нагадали про себе лише Канселу та Фоден, але удари обох пролетіли над воротами Зоммера. Гладбах спромігся відповісти лише прогнозованим ударом Плеа в руки Едерсона після подачі Лайнера.

Друга половина розпочалася під диктовку господарів. Хлопці Розе організували відразу кілька випадів, аби відновити паритет. Спробував створити момент для партнерів Нойхаус, але так і не зміг знайти вивіреною передачею у штрафному майданчику "містян" когось із господарів. Тут же Закарія спробував вивести Плеа на оперативний простір, але швейцарця підвела техніка.

Нарешті на 62-й Плеа п'ятою замикав простріл того ж Закарії з правого флангу, але м'яч розминувся зі стійкою. Відплата Ман Сіті була майже миттєвою. Уже за дві хвилини Канселу з правого краю накинув на Сілву, той головою віддав на лінію воротарського, а Габріел Жезус відправив м'яч у сітку – 0:2.

Гол бразильця фактично зняв усі запитання щодо переможця дуелі. Обидва колективи змирилися з цифрами на табло і лише зрідка проявляли активність попереду. Хіба що Сіті міг довести рахунок до розгромного. Спочатку Фоден пробив над воротами після пасу Гюндогану. А непоганий фланговий прорив Мареза змарнував сам герой епізоду, пробивши в руки Зоммеру.

Отже, впевнена перемога Манчестер Сіті, що дозволяє Хосепу Гвардіолі та компанії з ентузіазмом чекати матчу-відповіді з Борусією М.